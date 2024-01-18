МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. ВТБ в 2023 году нарастил выдачу кредитов населению в 1,5 раза – до 2,7 триллиона рублей с 1,8 триллиона в 2022 году, сообщает пресс-служба банка. ВТБ продал физлицам рекордный объем золота

"Выдачи розничных кредитов ВТБ в 2023 году превысили 2,7 трлн рублей, что в 1,5 раза выше значений 2022 года. Основным драйвером стала ипотека, на которую пришлось больше половины продаж", — говорится в сообщении.

По оценкам ВТБ, рынок розничного кредитования России за 2023 год вырос на 58% и достиг 16 триллионов рублей (без учета POS-кредитования). В последнем квартале года выдачи кредитов в стране сократились на 14,5% к третьему кварталу.

По данным банка, за 2023 год он оформил около 348 тысяч ипотечных кредитов почти на 1,5 триллиона рублей, что по объему более чем на 40% превышает показатель 2022 года. Этот результат стал для банка рекордным за всю историю работы. Доля льготных программ составила 57%.

В автокредитовании в 2023 году ВТБ провел более 178 тысяч сделок на 229 миллиардов рублей, что почти в 4 раза превышает результат за предыдущий год. В конце года банк пять месяцев подряд становился лидером по объему выдачи автокредитов, заняв по итогам декабря 21% на рынке, сообщает пресс-служба. Доля банка за год выросла более чем в два раза.

За 2023 год ВТБ выдал свыше 1 триллиона рублей кредитов наличными, что на 36,5% больше 2022 года. В структуре выдач на долю кредитов наличными у банка пришлось около 37% общего объема.

"В целом весь 2023 год розничные клиенты демонстрировали стабильный спрос по всем направлениям кредитного бизнеса… Однако в четвертом квартале на фоне ужесточения регулирования розничного кредитования со стороны Банка России, роста ключевой ставки, ожидаемо произошло охлаждение рынка. По нашей оценке, в нынешнем году спрос клиентов из сегмента кредитования сместится в сторону сбережений и повседневных транзакций", — прокомментировал зампред правления ВТБ Георгий Горшков.