МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 января сократились на 1% и составили 592,6 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. ЦБ зафиксировал резкое снижение чистых покупок российских акций физлицами

"Международные резервы по состоянию на конец дня 12 января 2024 года составили 592,6 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 5,9 миллиарда долларов США, или на 1%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.