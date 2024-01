МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Минфин США оказывает давление на китайские и иностранные банки в Гонконге, пишет издание Nikkei Asia. Минфин США призвал G7 к жесткому контролю за торговлей российской нефтью

Ранее в конце 2023 года Минфин США сообщил, что будет применять вторичные санкции против финансовых организаций, которые помогают России финансировать закупки для военных целей. В частности, им запретят открывать корсчета в США или ограничат их использование, а их собственность и активы в США будет заблокирована. Соответствующий указ в прошлом году подписал президент США Джо Байден.

По данным издания, директор департамента по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США Андреа Гаки провела две встречи с представителями 12 финансовых учреждений.

"Чиновники США хотят снизить риски, а финансовые учреждения — делать больше, чем они делают в настоящее время, например, проверять транзакции и сдерживать товары, которые направляются в Россию", — отметил один из участников встреч, пишет Nikkei.

В газете отметили, что на одной из встреч присутствовали руководители Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, CMB Wing Lung Bank, UBS, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Barclays и BlackRock. Кроме того, представители банков потребовали подробно объяснить им влияние соблюдения антироссийских санкций на их деятельность.

Как сообщало издание Bloomberg, китайские банки стали опасаться работать с Россией из-за "вторичных санкций". По данным издания, две кредитные организации уже ограничили операции с российскими клиентами, а также запустили проверки трансграничных переводов и своих российских дочек.