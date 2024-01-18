МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российские банки предупредили о рисках дистанционного открытия банковских счетов иностранным гражданам, пишет РБК со ссылкой на источники. В ГД предупредили банки о десятикратном росте штрафов за навязывание услуг

Банки считают, что спрос на такую услугу невелик, однако он значительно повышает нагрузку на службу информационной безопасности, финансового мониторинга и валютного контроля. Подобная услуга может быть актуальна для иностранцев, часто приезжающих в Россию или трудоустроенных в России, однако у туристов нет смысла открывать карту ради разовой поездки.

Летом Государственная дума приняла закон, согласно которому российские банки смогут передать на договорной основе зарубежной финансовой организации проведение процедуры идентификации клиента, после чего турист в своей стране сможет удаленно открыть карту в российском банке.

Осенью 2023 года правительство утвердило список из 25 стран, банки которых могут проводить идентификацию своих граждан и компаний для осуществления финансовых операций в России и открытия счетов в российских банках. В перечень вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.