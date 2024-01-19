МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Переток ипотечных заемщиков из крупнейших банков России в связи с введением ими комиссий для застройщиков в рамках льготных программ может быть заметным, однако передела рынка не ожидается, такое мнение выразил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. Россиянам стали чаще отказывать в ипотеке, пишет СМИ

Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк в январе установили комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки, объяснив это решение снижением размера госсубсидии банкам по программе. Накануне директор по развитию платформы "Сделка.РФ" Ольга Сидоренко рассказала, что недельные объемы выдачи ипотеки уже упали на 30% относительно декабрьских значений. Вместе с тем в ряде банков, которые не ужесточали условия для клиентов, наблюдают рост числа заявок на такие ссуды.

Так, в банке УБРиР агентству рассказали, что в начале января число заявок на ипотеку на новостройки выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным показателем сентября (самый активный месяц с точки зрения спроса клиентов в прошлом году) и в два с лишним раза – по сравнению со всем январем 2023 года. В банке "Дом.РФ" с начала этой недели число заявок увеличилось почти вдвое к аналогичному периоду декабря прошлого года.

"Учитывая высокие процентные ставки в экономике и стабильный спрос на льготные ипотечные программы, переток может быть заметным. При этом возможности по выдаче ипотеки более мелкими банками ограничены, поэтому какого-то передела рынка ожидать сложно", — прокомментировал ситуацию Пучкарев.

По его словам, отток клиентов крупных банков может сократиться при смягчении денежно-кредитной политики ЦБ и сужении спреда льготных ставок относительно рыночных уровней. По данным госкомпании "Дом.РФ" на 12 января, средние ставки в 20 крупнейших банках по рыночным программа составляли 16,76% на жилье в новостройках и 16,96% на "вторичку".

Банк России ранее в январе заявил, что взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создает риски и предложил перераспределить лимиты госсредств в пользу банков, которые не устанавливают для девелоперов дополнительную комиссию.