АНКАРА, 21 янв — ПРАЙМ. Центральный банк Турции может повысить учётную ставку на заседании 25 января с 42,5 до 45%, сообщил телеканал NTV, ссылаясь на анализ рынка. В ЦБ Турции заявили о распространении дезинформации о регуляторе

Регулятор проведет первое в 2024 году заседание по учётной ставке в четверг, 25 января. Ранее ЦБ Турции повысил ставку до 42,5% с 40%.

"На рынках внимательно следят за тем, какие шаги предпримет банк. Ожидания экономистов по изменению учетной ставки составила 250 базисных пунктов, до 45 процентов", — передал телеканал.

Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку — до 15% с 8,5%.