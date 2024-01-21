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2024
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ЦБ Турции может повысить учётную ставку до 45 процентов
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Центральный банк Турции может повысить учётную ставку на заседании 25 января с 42,5 до 45%, сообщил телеканал NTV, ссылаясь на анализ рынка. Регулятор проведет первое в 2024 году... ПРАЙМ, 21.01.2024
банки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, турция, учетная ставка, цб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 21 янв — ПРАЙМ. Центральный банк Турции может повысить учётную ставку на заседании 25 января с 42,5 до 45%, сообщил телеканал NTV, ссылаясь на анализ рынка.
Регулятор проведет первое в 2024 году заседание по учётной ставке в четверг, 25 января. Ранее ЦБ Турции повысил ставку до 42,5% с 40%.
"На рынках внимательно следят за тем, какие шаги предпримет банк. Ожидания экономистов по изменению учетной ставки составила 250 базисных пунктов, до 45 процентов", — передал телеканал.
Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку — до 15% с 8,5%.