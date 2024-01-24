ПЕКИН, 24 янв — ПРАЙМ. Народный банк (ЦБ) Китая 5 февраля снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта, заявил в среду глава китайского ЦБ Пань Гуншэн. Китай потратит два триллиона юаней на спасение фондового рынка, пишет СМИ

"Народный банк Китая 5 февраля снизит норму обязательных резервов на 0,5 процентного пункта", — сообщил он на пресс-конференции.

По прогнозам регулятора, снижение нормы обязательных резервов позволит высвободить на рынок около 1 триллиона юаней (более 140 миллиардов долларов) долгосрочной ликвидности.