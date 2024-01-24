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ЦБ Китая снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений
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Народный банк (ЦБ) Китая 5 февраля снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта, заявил в среду глава китайского ЦБ Пань Гуншэн... ПРАЙМ, 24.01.2024
банки, финансы, новости, китай, цб, резервы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 24 янв — ПРАЙМ. Народный банк (ЦБ) Китая 5 февраля снизит норму обязательных резервов для финансовых учреждений на 0,5 процентного пункта, заявил в среду глава китайского ЦБ Пань Гуншэн.
"Народный банк Китая 5 февраля снизит норму обязательных резервов на 0,5 процентного пункта", — сообщил он на пресс-конференции.
По прогнозам регулятора, снижение нормы обязательных резервов позволит высвободить на рынок около 1 триллиона юаней (более 140 миллиардов долларов) долгосрочной ликвидности.