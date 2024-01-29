МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Прошлый год стал для ВТБ переломным в борьбе с мошенниками – впервые за четыре года активность их атак на розничных клиентов снизилась, сообщила пресс-служба банка. ВТБ рекордно нарастил число активных розничных клиентов

"ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак …, 2023 год стал переломным в борьбе с мошенниками – впервые за четыре года их активность на розничных клиентов снизилась", — говорится в сообщении.

Указывается, что в прошлом году мошенники пытались похитить средства клиентов банка 6,5 миллиона раз. По данным кредитной организации, наиболее активными месяцами по мошенническим звонкам, на которые пришлось 90% всех действий злоумышленников, стали февраль, март и апрель.

"Наиболее спокойными были последние четыре месяца года. Сократить мошеннический трафик помогло IT-решение ВТБ, позволившее полностью автоматизировать сбор и передачу данных о попытках мошеннических звонков в Минцифры РФ и операторам связи", — говорится в сообщении.

"Очевидное снижение трафика мошенников мы наблюдаем к концу года, количество зафиксированных атак в декабре по отношению к январю упало более чем в три раза", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова.

По данным Банка России, за девять месяцев прошлого года кибермошенникам удалось похитить у клиентов кредитных организаций почти 11,8 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2022 года.