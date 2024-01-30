МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Интерес россиян к покупке золота в случае введения ограничения на его вывоз может снизиться; если же такое решение не будет принято, спрос на драгметалл останется на уровне прошлого года, считают опрошенные РИА Новости кредитные организации. Цены на золото снижаются в свете сокращения надежд на снижение ставок ФРС

ФТС России предложила ввести ограничение на экспорт золота физлицами, рассказал осенью прошлого года замминистра финансов Алексей Моисеев. По данным Росфинмониторинга, в прошлом году количество незаконных либо подозрительных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось. По словам статс-секретаря — заместителя директора службы Германа Негляда, граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж.

В банке "Зенит" отметили, что отмена НДС на покупку слитков для физлиц способствовала росту инвестиций в золото. Однако, с другой стороны, это создало почву для совершения подозрительных операций, направленных на вывод капитала за границу, уклонения от уплаты налогов и установленных законодательством пошлин, добавили там. "Вероятно, что при введении ограничений на вывоз золота физическими лицами спрос на такие сделки резко упадет", — считает директор департамента финансового мониторинга банка Елена Сираева.

В "Ренессанс банке" также согласны, что ограничение на вывоз золота, как любое ограничение на свободное распоряжение приобретенным товаром, должно снизить спрос на драгметалл. Однако там отмечают, что такое решение сильно не подействует на "широкие слои населения, остающиеся за рамками подозрительных сделок".

"Ориентируясь на предлагаемые крупнейшими банками слитки — линейка Сбербанка представлена весами с максимальной дифференциацией в диапазоне от 1 до 100 граммов — можно сделать вывод о наличии инвестиционного интереса граждан, а не использовании золота в качестве средства вывода капитала", — отметил начальник отдела инвестиционной аналитики банка Павел Журавлев.

В Газпромбанке прогнозируют, что при отсутствии "новых макроэкономических изменений и усиления регуляции со стороны правительства" спрос на золото останется на уровне 2023 года.

"Так как общая ситуация на рынке не статична, многие банки, включая наш, активно развивали продукты в драгоценных металлах. Мы ожидаем, что ранее выполненные активности дадут накопительный эффект и позволят поддержать спрос со стороны клиентов", — отметили в пресс-службе кредитной организации.