МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России видит усложнение трансграничных расчетов со многими странами после декабрьских санкций США, но такие ограничения только приводят к активизации усилий по созданию альтернативных способов платежей, заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина. ЕС продлил действующие с 2014 года антироссийские санкции

Президент США Джо Байден в декабре подписал указ, который расширяет правовые основания для введения санкций против России. Под санкции теперь могут попадать иностранные банки, в случае если США установят, что они поддерживают российскую военно-промышленную базу.

После этого источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре сообщил, что с начала 2024 года появилась проблема с платежами из России, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом, по данным агентства, госбанки страны начали частично осуществлять платежи.

"Да, есть определенное усложнение трансграничных расчетов со многими странами, потому что риск вторичных санкций вырос. Но к чему это приводит? На мой взгляд, как раз к активизации усилий по созданию альтернативных способов платежей. Бизнес во всех странах над этим работает", — прокомментировала Набиуллина вопрос, есть ли проблемы в расчетах после декабрьского пакета санкций США.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.