2024-01-30T11:40:39+03:00
2024-01-30T11:40:39+03:00
2024-01-30T11:40:39+03:00
2024
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Эксперт спрогнозировал увеличение среднего срока ипотеки
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Средний срок ипотечных кредитов в России в ближайшие год-полтора может увеличиться еще на пару лет, на что может повлиять, в частности, инфляция, заявил РИА Новости управляющий... ПРАЙМ, 30.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Средний срок ипотечных кредитов в России в ближайшие год-полтора может увеличиться еще на пару лет, на что может повлиять, в частности, инфляция, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости ранее заявила, что средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет сейчас.
"Средняя срочность ипотечных кредитов в ближайшие год-полтора может увеличиться еще на пару лет", — считает Беликов.
К этому могут привести "негативные факторы, обуславливающие динамику цен на жилье" — в частности, комиссии банкам от застройщиков, а также ограниченная эффективность "мероприятий по таргетированию инфляции", поскольку инфляция значительно снижает темпы частичного досрочного погашения ипотечных кредиторов.
Он добавил, что сейчас цены на жилье выросли из-за повышенного спроса, а к дальнейшему их росту подталкивает именно практика крупных банков взимать комиссию с застройщиков при выдаче льготной ипотеки на их объекты в целях компенсации "недополученных доходов".