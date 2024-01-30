МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Средний срок ипотечных кредитов в России в ближайшие год-полтора может увеличиться еще на пару лет, на что может повлиять, в частности, инфляция, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Платежеспособных россиян призвали "отсекать" от семейной ипотеки

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости ранее заявила, что средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет сейчас.

"Средняя срочность ипотечных кредитов в ближайшие год-полтора может увеличиться еще на пару лет", — считает Беликов.

К этому могут привести "негативные факторы, обуславливающие динамику цен на жилье" — в частности, комиссии банкам от застройщиков, а также ограниченная эффективность "мероприятий по таргетированию инфляции", поскольку инфляция значительно снижает темпы частичного досрочного погашения ипотечных кредиторов.

Он добавил, что сейчас цены на жилье выросли из-за повышенного спроса, а к дальнейшему их росту подталкивает именно практика крупных банков взимать комиссию с застройщиков при выдаче льготной ипотеки на их объекты в целях компенсации "недополученных доходов".