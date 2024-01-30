МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. ЦБ ждет роста потребительского кредитования в 2024 году на 3-8%, заявил в ходе пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. ЦБ оценил рекордную прибыль российских банков в 2023 году

"Прогноз у нас по этому году где-то в районе 3-8%. Это с учетом тех замедлений, которые вы видите в последние месяцы, и с учетом нашей макропруденциальной политики целенаправленной по ограничению рисков потребительского кредитования, закредитованности населения в первую очередь", — сказал он.

За 2023 год потребительское кредитование в России выросло на 15,7%, сообщил ЦБ ранее во вторник. По оценке регулятора, ужесточение денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования в целом способствовали охлаждению потребительского кредитования до умеренного уровня.