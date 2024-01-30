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2024
https://1prime.ru/banks/20240130/842931651.html
В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков за 2024 год
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ЦБ ждет роста потребительского кредитования в 2024 году на 3-8%, заявил в ходе пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов... ПРАЙМ, 30.01.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, российские банки, прибыль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. ЦБ ждет роста потребительского кредитования в 2024 году на 3-8%, заявил в ходе пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
"Прогноз у нас по этому году где-то в районе 3-8%. Это с учетом тех замедлений, которые вы видите в последние месяцы, и с учетом нашей макропруденциальной политики целенаправленной по ограничению рисков потребительского кредитования, закредитованности населения в первую очередь", — сказал он.
За 2023 год потребительское кредитование в России выросло на 15,7%, сообщил ЦБ ранее во вторник. По оценке регулятора, ужесточение денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования в целом способствовали охлаждению потребительского кредитования до умеренного уровня.