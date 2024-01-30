КИШИНЕВ, 30 янв — ПРАЙМ. Глава Национального банка Молдавии Анка Драгу сообщила во вторник, что республика подала заявку на присоединение республики к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая позволит снизить стоимость денежных переводов из ЕС. Молдавия пережила высочайший за 20 лет рост цен на продукты, заявил эксперт

"Всем участникам выгодно иметь быстрые, прозрачные и безопасные платежи, но при этом по устойчивой цене. С помощью этой системы платеж можно произвести примерно за 24 часа, и вместо того, чтобы платить 20, 30 или 50 евро за транзакцию, мы платим только где-то 1, 2, 3 евро. Это огромный шаг для всех, кто участвует в экономической системе, в том числе для компаний. Это будет очень хорошая новость для всех молдаван, которые живут и работают за рубежом и осуществляют переводы своим родственникам в стране", — заявила Анка Драгу на подписании.

По ее словам, присоединение к SEPA включает в себя два этапа: оценки и подключения. "В общей сложности мы предполагаем, что оценочная часть составит по времени около года, и чуть меньше, может быть, полгода, часть подключения. Очевидно, что эти этапы от нас не зависят", — подчеркнула Драгу.

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.

Единая зона платежей в евро — единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро. Первые связанные с SEPA изменения вступили в силу 28 января 2008 года. Проект создавался для улучшения эффективность межгосударственных платежей и объединить национальные рынки разных стран в единый домашний рынок.

По состоянию на 2 января 2023 года в зону входят 36 европейских стран, в том числе государства, которые не являются членами ЕС.