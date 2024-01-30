МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Рекордная чистая прибыль российских банков позволит им продолжить финансирование бизнеса в текущих условиях, несмотря на высокую стоимость заимствований, прокомментировал РИА Новости данные ЦБ замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков за 2024 год

Ранее в ЦБ отметили, что банки РФ в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей против 203 миллиардов рублей годом ранее.

"Рекордная прибыль банков по итогам 2023 года, с одной стороны, свидетельствует о том, что банковская система полностью адаптировалась к текущей ситуации и несмотря на то, что большинство из ведущих кредитных организаций находятся под санкциями, рост внутреннего рынка полностью заместил собой ущерб от потери международной деятельности", — сказал политик.

С другой стороны, повышение прибыли на фоне текущей ключевой ставки "даёт возможность отрасли более гибко реагировать на конъюнктурные изменения и обеспечить продолжение финансирования бизнеса в текущих условиях, несмотря на высокую стоимость заимствований", заключил Шендерюк-Жидков.