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В Совфеде назвали преимущества рекордной прибыли российских банков
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Рекордная чистая прибыль российских банков позволит им продолжить финансирование бизнеса в текущих условиях, несмотря на высокую стоимость заимствований, прокомментировал РИА... ПРАЙМ, 30.01.2024
банки, финансы, новости, россия, банки, прибыль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Рекордная чистая прибыль российских банков позволит им продолжить финансирование бизнеса в текущих условиях, несмотря на высокую стоимость заимствований, прокомментировал РИА Новости данные ЦБ замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее в ЦБ отметили, что банки РФ в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей против 203 миллиардов рублей годом ранее.
"Рекордная прибыль банков по итогам 2023 года, с одной стороны, свидетельствует о том, что банковская система полностью адаптировалась к текущей ситуации и несмотря на то, что большинство из ведущих кредитных организаций находятся под санкциями, рост внутреннего рынка полностью заместил собой ущерб от потери международной деятельности", — сказал политик.
С другой стороны, повышение прибыли на фоне текущей ключевой ставки "даёт возможность отрасли более гибко реагировать на конъюнктурные изменения и обеспечить продолжение финансирования бизнеса в текущих условиях, несмотря на высокую стоимость заимствований", заключил Шендерюк-Жидков.