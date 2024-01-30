МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, вносящий изменения правового регулирования интеграции национальной платежной системы в аналогичные системы дружественных государств, следует из базы данных нижней палаты парламента. Зюганов возглавит штаб кандидата от КПРФ на выборах президента

Для того чтобы разрабатывать нормативные правовые и нормативные акты в области интеграции национальной платежной системы с платежными системами других государств, правительство и Банк России "должны быть наделены соответствующими полномочиями", считают разработчики.

Предлагаемые изменения позволяют правительству и Банку России, а также федеральным органам исполнительной власти принимать нормативные акты в целях регулирования отношений, связанных с интеграцией национальной платежной системы с платежными системами других государств.

Это, согласно пояснительной записке, "будет способствовать оперативному созданию правового пространства, необходимого для создания межгосударственной платежной системы, аналогичной системе SWIFT, для расчетов в национальных валютах, разрешению сложностей с проведением трансграничных платежей по результатам внешнеэкономической деятельности и достижения независимости России от влияния третьих стран в финансовом секторе".

Законопроект, в частности, предусматривает определение ЦБ порядка осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами в рамках национальной платежной системы, интегрированной в платежные системы других государств или международных платежных систем. И во взаимодействии с кабмином Банк России будет реализовывать мероприятия для такой интеграции.