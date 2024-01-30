МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российские кредитные организации в прошлом году выдали рекордный объем льготной ипотеки (с господдержкой) в размере 4,7 триллиона рублей, что на 48 процентов больше, чем в 2022 году, приводит данные Банк России. Центробанк ввел специальный вид счетов для цифрового рубля

"Две тысячи двадцать третий год стал рекордным по выдаче ИЖК (ипотечных жилищных кредитов — ред.) с господдержкой: было предоставлено льготных кредитов на сумму 4,7 триллиона рублей (2,3 триллиона рублей годом ранее), что составляет больше половины (60,8%) общего объема ИЖК", — указывается в публикации.

Согласно информации регулятора, за год клиенты банков получили два миллиона ипотечных кредитов на сумму 7,8 триллиона рублей, что более чем в полтора раза превышает индексы 2022 года.

Указывается, что в декабре средняя ставка по ипотеке продолжила падать и составила 7,91 процента годовых (8,18 процента в ноябре) благодаря увеличения количества выдач кредитов по программам господдержки, ставки по которым ниже рыночных за счел льгот.