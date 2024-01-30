МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 5 февраля увеличил максимальную комиссию за переводы в долларах и евро до тысячи, для других иностранных валют комиссия рассчитывается как эквивалент суммы от 15 до 1000 долларов США в валюте перевода, следует из сообщения банка. Турецкие экспортеры могут сегодня получить переводы из РФ, сообщил источник

"С 5 февраля 2024 года у нас изменится размер максимальной комиссии при переводе в иностранной валюте в другие банки для физических лиц… Изменится максимальный размер комиссии — теперь она составит до 1000 долларов США или евро. Для других иностранных валют комиссия рассчитывается как эквивалент суммы от 15 до 1000 долларов США в валюте перевода", — говорится в сообщении.

Сама комиссия при этом не изменится.

Уточняется, что это связано с изменениями на рынке и условиями работы банков-корреспондентов.