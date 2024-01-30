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2024
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Райффайзенбанк увеличит комиссию за переводы валюты в другие банки
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Райффайзенбанк с 5 февраля увеличил максимальную комиссию за переводы в долларах и евро до тысячи, для других иностранных валют комиссия рассчитывается как эквивалент суммы от 15... ПРАЙМ, 30.01.2024
банки, финансы, новости, россия, райффайзенбанк, комиссия за переводы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 5 февраля увеличил максимальную комиссию за переводы в долларах и евро до тысячи, для других иностранных валют комиссия рассчитывается как эквивалент суммы от 15 до 1000 долларов США в валюте перевода, следует из сообщения банка.
"С 5 февраля 2024 года у нас изменится размер максимальной комиссии при переводе в иностранной валюте в другие банки для физических лиц… Изменится максимальный размер комиссии — теперь она составит до 1000 долларов США или евро. Для других иностранных валют комиссия рассчитывается как эквивалент суммы от 15 до 1000 долларов США в валюте перевода", — говорится в сообщении.
Сама комиссия при этом не изменится.
Уточняется, что это связано с изменениями на рынке и условиями работы банков-корреспондентов.