МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Сбербанк выпустил новое приложение для своих клиентов с устройствами на iOS под названием "Учет Онлайн", говорится в сообщении банка. Московский суд обязал Google вернуть приложение "2ГИС" в Google Play

"Новое приложение "Учет Онлайн" для доступа к "Сбербанк Онлайн" сегодня стало доступно для установки на iOS", — сообщили в кредитной организации.

В банке добавили, что в первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями "Сбербанк Онлайн" – 12.14.1, 12.15 и 13.02, потому что банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий, в течение 2024 года они будут планомерно отключены.

Новое мобильное приложение "Учет Онлайн" позволит клиентам оставаться на связи с банком и без ограничений пользоваться всеми возможностями сервисов "Сбера".

"Сбер" заботится о комфорте своих клиентов, поэтому мы сегодня представили новую версию нашего мобильного приложения с новым именем – "Учет Онлайн". И мы просим наших клиентов-пользователей iPhone с устаревшими версиями "Сбербанк Онлайн" оперативно установить новое приложение "Учет Онлайн", потому что банк прекращает поддержку самых старых версий приложений. Тем, кто не так давно устанавливал наш мобильный банк, новое приложение также будет полезно, так как оно стало еще удобнее и функциональнее для пользователей", — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.