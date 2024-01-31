2024-01-31T09:42:14+03:00
2024-01-31T09:42:14+03:00
2024-01-31T09:42:14+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240131/842940663.html
ФАС оценит обоснованность комиссий банков для застройщиков
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы шести банкам РФ, чтобы проанализировать обоснованность введения ими комиссий для застройщиков в рамках льготной ипотеки,... ПРАЙМ, 31.01.2024
банки, финансы, новости, фас, банки, льготная ипотека
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/06/832300600.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/06/832300600.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/05/832300597.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/05/832300597.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/05/832300594.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83230/05/832300594.jpg
https://1prime.ru/banks/20240130/842933269.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы шести банкам РФ, чтобы проанализировать обоснованность введения ими комиссий для застройщиков в рамках льготной ипотеки, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ФАС, ранее Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой. Банки установили комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит, указала ФАС.
"В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии", — говорится в сообщении.
В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования, добавили в ведомстве.