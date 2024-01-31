МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы шести банкам РФ, чтобы проанализировать обоснованность введения ими комиссий для застройщиков в рамках льготной ипотеки, сообщила пресс-служба ведомства. ЦБ увидел "лукавство" в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки

По данным ФАС, ранее Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой. Банки установили комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит, указала ФАС.

"В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии", — говорится в сообщении.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования, добавили в ведомстве.