МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю, среди них Сбербанк, Россельхозбанк и "Тинькофф Банк", сообщается на сайте Банка России. Центробанк ввел специальный вид счетов для цифрового рубля

"Еще 17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю. Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен. Список таких кредитных организаций появился на сайте регулятора и будет обновляться", — говорится в сообщении.

"Заключили договор с Банком России, настраивают свои системы для участия в пилоте: АО "АБ "Россия", АО "Банк Оренбург", АО "Банк Русский Стандарт", АО "МСП Банк", АО "Россельхозбанк", АО "Тинькофф Банк", АО "Экспобанк", АО АКБ "Новикомбанк", банк "ВБРР" (АО), КБ "Кубань Кредит" ООО, ООО "Банк Точка", ООО "Примтеркомбанк", ПАО "РосДорБанк", ПАО "Сбербанк России", ПАО КБ "Центр-инвест", РНКБ Банк (ПАО), РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" (ООО)", — уточняет ЦБ.