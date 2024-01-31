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Еще 17 банков подключатся к пилоту по цифровому рублю, сообщил ЦБ
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Еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю, среди них Сбербанк, Россельхозбанк и "Тинькофф Банк", сообщается на сайте Банка России. "Еще 17 банков... ПРАЙМ, 31.01.2024
банки, валюта, рынки, финансы, новости, цб, банки, цифровой рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю, среди них Сбербанк, Россельхозбанк и "Тинькофф Банк", сообщается на сайте Банка России.
"Еще 17 банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю. Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен. Список таких кредитных организаций появился на сайте регулятора и будет обновляться", — говорится в сообщении.
"Заключили договор с Банком России, настраивают свои системы для участия в пилоте: АО "АБ "Россия", АО "Банк Оренбург", АО "Банк Русский Стандарт", АО "МСП Банк", АО "Россельхозбанк", АО "Тинькофф Банк", АО "Экспобанк", АО АКБ "Новикомбанк", банк "ВБРР" (АО), КБ "Кубань Кредит" ООО, ООО "Банк Точка", ООО "Примтеркомбанк", ПАО "РосДорБанк", ПАО "Сбербанк России", ПАО КБ "Центр-инвест", РНКБ Банк (ПАО), РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" (ООО)", — уточняет ЦБ.