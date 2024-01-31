КРАСНОЯРСК, 31 янв — ПРАЙМ. Сбербанк подал заявление о банкротстве красноярского бизнесмена, экс-депутата краевого парламента Романа Гольдмана, объявленного в розыск по делу о мошенничестве, в нем фигурирует сумма долга свыше 600 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале Арбитражного суда Красноярского края. Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей средств клиентов

"В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление ПАО "Сбербанк" о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Гольдмана Р.Г", — говорится в сообщении.

Как указал заявитель, между ним и Гольдманом были заключены договоры, по которым банк открыл заемщику кредитную линию, а заемщик обязался возвратить полученные кредиты, уплатить проценты за пользование и другие предусмотренные договорами платежи. Однако в нарушение принятых обязательств задолженность перед банком в полном объеме не погашена.

В суде отмечают, что, по заявлению банка, по состоянию на 28 января "размер основного долга Гольдмана по вышеуказанным кредитным договорам составляет 609 564 439,82 рублей, размер неустойки, подлежащей отдельному учету в реестре, — 4 801 166,42 рублей".

Также в производстве суда уже находятся иски к различным компаниям, принадлежащим Гольдману: к ООО Торговый дом "Мясничий" от Росбанка на 30,4 миллиона рублей; к ООО "Объединение АгроЭлита" от центра охраны труда и промышленной безопасности и комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района на 951 тысячу рублей.

МВД 24 ноября сообщило, что в отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", бизнесмен объявлен в федеральный розыск. Тогда же Росбанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании более 30 миллионов рублей задолженности по кредитным договорам с компании. В конце декабря общая сумма наложенного ареста на имущество Гольдмана уже превышала 1,5 миллиарда рублей. По данным МВД, было похищено 2,3 миллиарда рублей из средств, привлеченных Гольдманом по договорам займа в сельхозкооператив "Агро Вклад", своих денег недосчитались более тысячи пайщиков.