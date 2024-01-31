МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Центральные банки в 2023 году второй год подряд приобретают свыше 1 тысячи тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Спрос россиян на золото достиг максимума за девять лет

По данным аналитиков, чистый годовой спрос центробанков по всему миру по итогам прошлого года составил 1037 тонн. Это чуть ниже рекорда, установленного в 2022 году на уровне 1082 тонны. До этого крупнейший объем покупок составил 656,2 тонны в 2018 году.

Аналитики напоминают, что центральные банки были постоянными нетто-покупателями ежегодно с 2010 года, накопив за это время более 7800 тонн золота, из которых около четверти было куплено за последние два года.

В результате глобальные золотые резервы финансовых регуляторов в настоящее время эксперты оценивают в 36,7 тысячи тонн.