МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру, заявил глава группы Йоханн Штробль. Украина исключила Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны"

"Перейдем к следующем слайду, который касается работы нашей российской "дочки". Мы верим, что продажа более вероятна, чем выделение в отдельную структуру. Разумеется, если такие варианты будут нам доступны", — сказал он.

В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года Райффайзенбанк. RBI в настоящее время рассматривает возможные варианты его будущего, в том числе выход из капитала. Штат компании по итогам прошлого года составляет около 44,9 тысячи человек, из них в РФ — 9,9 тысячи.