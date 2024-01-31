2024-01-31T16:20:00+03:00
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2024
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Raiffeisen Bank оценил вероятность продажи российской "дочки"
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Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру,... ПРАЙМ, 31.01.2024
банки, финансы, новости, россия, банки, raiffeisen bank
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру, заявил глава группы Йоханн Штробль.
"Перейдем к следующем слайду, который касается работы нашей российской "дочки". Мы верим, что продажа более вероятна, чем выделение в отдельную структуру. Разумеется, если такие варианты будут нам доступны", — сказал он.
В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года Райффайзенбанк. RBI в настоящее время рассматривает возможные варианты его будущего, в том числе выход из капитала. Штат компании по итогам прошлого года составляет около 44,9 тысячи человек, из них в РФ — 9,9 тысячи.