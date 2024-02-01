МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Прежде всего в новые российские регионы должны зайти банки с государственным участием, при этом для частных кредитных организация тоже найдутся интересные проекты, заявил в беседе с агентством РИА Новости экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. Берегитесь: что могут навязать в банке под видом выгодного вклада

Отмечается, что президент России Владимир Путин ранее призвал крупные финансовые учреждения приходить в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. По словам главы государства, банкам уже нечего бояться, поскольку запад ввел все возможные санкции.

По мнению Зарипова, банки с госкапиталом, в том числе Сбербанк, ВТБ, "Ак Барс банк", "Почта банк", должны показать пример, первыми открыв офис в новых российских субъектах. Он особенно подчеркнул важность работы там "Почта банка", который может выполнять социальные функции, такие как обеспечение пенсиями и другими выплатами.

Экономист добавил, что частные банки тоже могут найти работы в новых регионах, например, принимать участие в совместном с государством финансировании инфраструктурных проектов. По его мнению, такая работа привлечет в субъекты финансы, наладит промышленность и выведет их на общероссийский уровень жизни.

"Для тех, кто понял призыв президента России, потребуется порядка двух месяцев для того, чтобы рассчитать новую стратегию и разработать порядок работы на новых территориях, поэтому поход банков на новые территории начнется не раньше конца марта, то есть сразу после президентских выборов в России" — заключил Зарипов.

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о присоединении к стране.