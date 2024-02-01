МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России в четверг, 1 февраля, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля из серии "Памятники архитектуры России", посвящённую церкви в Москве, где венчался поэт Александр Пушкин, сообщает регулятор. ЦБ выпустит инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

"Банк России 1 февраля 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Храм Вознесения Господня "Большое Вознесение" у Никитских ворот, город Москва" серии "Памятники архитектуры России. Это один из самых известных храмов в Москве. Именно в нем в 1831 году венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова", — говорится в сообщении.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты: "3 рубля", дата: "2024 год", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение храма Вознесения Господня "Большое Вознесение" на фоне выполненной в технике лазерного матирования сцены венчания А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой; слева — миниатюрная фигура ангела, выполненная в рельефе; имеются рельефные надписи: вверху по окружности — "Храм Вознесения Господня "Большое вознесение" у Никитских ворот", внизу — "Москва".

Выпускаемая монета — законное средство наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.