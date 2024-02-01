МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за декабрь снизилась на 0,1 процентного пункта — до 7,4%, обновив минимум с середины 2012 года, следует из материалов Банка России. Минфин не будет проводить аукцион по размещению ОФЗ

Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились при этом за месяц на 1,07% — до 1,483 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 19,963 триллиона рублей с 19,862 триллиона месяцем ранее.

По итогам ноября доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,2 процентных пункта — до 7,5%.

Согласно данным ЦБ, на 1 июля 2012 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 6,5%, а исторический минимум фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).