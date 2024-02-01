2024-02-01T17:01:28+03:00
2024-02-01T17:01:28+03:00
2024-02-01T17:01:28+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240201/842961084.html
Доля нерезидентов в ОФЗ в 2023 году снизилась до рекорда с 2012 года
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за декабрь снизилась на 0,1 процентного пункта — до 7,4%, обновив минимум с середины 2012 года, следует из... ПРАЙМ, 01.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев за декабрь снизилась на 0,1 процентного пункта — до 7,4%, обновив минимум с середины 2012 года, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились при этом за месяц на 1,07% — до 1,483 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 19,963 триллиона рублей с 19,862 триллиона месяцем ранее.
По итогам ноября доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,2 процентных пункта — до 7,5%.
Согласно данным ЦБ, на 1 июля 2012 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 6,5%, а исторический минимум фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).