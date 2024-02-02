2024-02-02T12:54:21+03:00
2024-02-02T12:54:21+03:00
2024-02-02T12:54:21+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240202/842968171.html
ЦБ аннулировал лицензию расчетной НКО, принадлежащей компании UCS
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Банк России аннулировал лицензию расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "ЮСиЭс" на осуществление банковских операций, сообщил регулятор. "Банк России… аннулировал... ПРАЙМ, 02.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, нко
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензию расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "ЮСиЭс" на осуществление банковских операций, сообщил регулятор.
"Банк России… аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ЮСиЭс" ООО РНКО "ЮСиЭс", — сказано в сообщении.
РНКО "ЮСиЭс" была создана в 2021 году "Компанией объединённых кредитных карточек", работающей под брендом United Card Services (UCS). Эта одна из крупнейших в стране независимых процессинговых компаний, работающих в области платёжных технологий. В 2022 году UCS прибрела группа "Интеррос".
Как уточнил регулятор, основанием для такого решения послужило ходатайство самой РНКО, направленное в Банк России в связи с решением учредителя о ее добровольной ликвидации.
По величине активов кредитная организация занимала 343 место в банковской системе страны и не является участником системы страхования вкладов, добавили в ЦБ.