МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензию расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "ЮСиЭс" на осуществление банковских операций, сообщил регулятор. ЦБ может обязать сотрудников банков звонить клиентам с короткого номера

"Банк России… аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ЮСиЭс" ООО РНКО "ЮСиЭс", — сказано в сообщении.

РНКО "ЮСиЭс" была создана в 2021 году "Компанией объединённых кредитных карточек", работающей под брендом United Card Services (UCS). Эта одна из крупнейших в стране независимых процессинговых компаний, работающих в области платёжных технологий. В 2022 году UCS прибрела группа "Интеррос".

Как уточнил регулятор, основанием для такого решения послужило ходатайство самой РНКО, направленное в Банк России в связи с решением учредителя о ее добровольной ликвидации.

По величине активов кредитная организация занимала 343 место в банковской системе страны и не является участником системы страхования вкладов, добавили в ЦБ.