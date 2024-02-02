МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сбербанк призывает пользователей с устройствами на iOS быстрее обновлять свое мобильное приложение — поддержка старых версий прекращается, а некоторые из них уже попали под ограничение, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Там также пояснили, как решить возможные затруднения при установке новой версии. "Сбер" запустил в своих банкоматах функцию внесения наличных без карты

Сбербанк в конце января выпустил новое приложение для своих клиентов с устройствами на iOS под названием "Учет Онлайн". Там добавили, что это приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями "Сбербанк Онлайн" – 12.14.1, 12.15 и 13.02, потому что банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий в течение 2024 года.

"Пользователей с устаревшими версиями банк стимулирует быстрее установить новое приложение, пока оно доступно в магазине, потому что поддержка старых версий прекращается. Ранее банк уже предупреждал об этом. Некоторые версии уже попали под ограничение", — пишет банк.

Он добавил, что работает над этим вопросом, однако рекомендует установить новую версию как можно скорее.

"В редких случаях, связанных с геопозицией пользователя или качеством интернета, для начала регистрации в приложении могут потребоваться дополнительные действия", — предупреждает банк. Так, чтобы решить заминку, нужно убедиться, что вы находитесь в зоне уверенной работы GPS и интернета, а затем разрешить приложению доступ к геопозиции. Также стоит переключить Wi-Fi на сотовую связь и обратно, выключить VPN.

По данным банка, клиенты с устройствами на iOS активно устанавливают новое приложение: с момента его появления в магазине уже несколько миллионов пользователей скачали и пользуются им.