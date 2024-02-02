МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россияне в 2023 году перевели через систему быстрых платежей (СБП) около 27,7 триллиона рублей, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Банка России. Россиян предупредили о мошенничестве с платежами по СБП

"Граждане перевели через СБП около 27,7 триллиона рублей, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Еще более активно с помощью этого сервиса они оплачивали товары и услуги. Общая сумма покупок через СБП составила 3 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Всего за 2023 год, по данным ЦБ, через СБП было совершено свыше 7 миллиардов операций на общую сумму 31 триллион рублей, треть из них пришлась на IV квартал.

По данным ЦБ, покупки проходили через СБП в 4,5 раза чаще, чем в предыдущем году. Кроме того, в 2023 году к СБП активно подключались компании, их общее количество достигло 1,5 миллиона, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее.

ЦБ отмечает, что значимым стимулом для роста популярности системы у населения стал запуск программы лояльности с выплатами кешбэка, функционирование приложения СБПэй, которое позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Для предпринимателей сервис удобен за счет "привлекательных тарифов", благодаря которым они "существенно снижают свои издержки", пояснил регулятор.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.