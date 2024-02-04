МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, говоря о возможности увеличения количества банков в новых регионах, заявил, что по этому вопросу у правительства есть "взвешенная политика" с ЦБ: есть необходимость расширять работу финансового сектора. ЦБ может обязать сотрудников банков звонить клиентам с короткого номера

В минувшую среду президент России Владимир Путин обратился к крупным финансовым учреждениям, подчеркнув, что надо заходить в новые регионы, санкции уже случились, их бояться нечего. На сегодняшний день единственным крупным банком, который работает в новых регионах России, является Промсвязьбанк (ПСБ).

"У нас есть взвешенная здесь политика с Центральным Банком, я с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной) очень активно этот вопрос обсуждал, с министром финансов. Это не значит, что завтра мы откроем все банки на новых территориях, но постепенно — где-то на базе филиалов, которые есть уже в приграничных территориях, в Крыму, например, сейчас Сбербанк стал активно заходить. Мы безусловно будем работу финансового сектора увеличивать. Нам точно нужно увеличить "кредитный портфель", нам точно нужно развить ипотеку, точно нужно запустить страхование, лизинг", — сказал Хуснуллин журналистам.