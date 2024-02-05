МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям, в понедельник инвесторы получат выплаты по четырем выпускам, номинированным в валюте, на 2,6 миллиарда рублей, заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов. ВТБ назвал 2023 год переломным в борьбе с мошенниками

"ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям, так как мы добились укрепления капитальной базы, устойчивого роста базовых доходов, выхода на целевые показатели по чистой прибыли. 5 февраля инвесторы получат выплаты по четырем выпускам облигаций, номинированных в валюте, на 2,6 миллиарда рублей", — сказал топ-менеджер.

Также в текущем квартале ВТБ планирует выплату купона по рублевому выпуску на сумму 394,5 миллиона рублей. Дальнейшие выплаты будут идти в соответствии с графиком, добавил он.

Группа ВТБ за январь-ноябрь получила 417,5 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО.