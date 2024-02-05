2024-02-05T13:49:28+03:00
2024-02-05T13:49:28+03:00
2024-02-05T13:49:28+03:00
2024
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ВТБ вновь начал выплачивать купонный доход по бессрочным облигациям
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ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям, в понедельник инвесторы получат выплаты по четырем выпускам, номинированным в валюте, на 2,6 миллиарда... ПРАЙМ, 05.02.2024
банки, финансы, новости, россия, втб, бессрочные облигации, выплата купонного дохода
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям, в понедельник инвесторы получат выплаты по четырем выпускам, номинированным в валюте, на 2,6 миллиарда рублей, заявил журналистам первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
"ВТБ возвращается к выплатам купонного дохода по бессрочным облигациям, так как мы добились укрепления капитальной базы, устойчивого роста базовых доходов, выхода на целевые показатели по чистой прибыли. 5 февраля инвесторы получат выплаты по четырем выпускам облигаций, номинированных в валюте, на 2,6 миллиарда рублей", — сказал топ-менеджер.
Также в текущем квартале ВТБ планирует выплату купона по рублевому выпуску на сумму 394,5 миллиона рублей. Дальнейшие выплаты будут идти в соответствии с графиком, добавил он.
Группа ВТБ за январь-ноябрь получила 417,5 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО.