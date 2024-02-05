МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Швейцарский банк Credit Suisse разместил на Федресурсе сообщение, в котором говорится, что у российского банка "Зенит", который ранее уведомил о намерении требовать банкротства Credit Suisse, нет оснований для подачи в суд заявления о банкротстве. Суд снял запрет на распоряжение активами "дочек" Credit Suisse и UBS

"В связи с сообщением… опубликованным ПАО "Банк "Зенит" в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, Credit Suisse AG… сообщает об отсутствии неисполненных обязательств перед ПАО "Банк "Зенит"… подтвержденных вступившим в законную силу судебным актом, в связи с чем у ПАО "Банк "Зенит" отсутствует право на подачу заявления о банкротстве Credit Suisse AG", — говорится в сообщении швейцарского банка.

Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" 18 января опубликовал на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Credit Suisse. В нем отмечалось, что у швейцарского банка есть "неисполненное свыше трех месяцев обязательство перед ПАО "Банк "Зенит" в размере, превышающем 300 000 рублей".

Арбитражный суд Москвы 1 декабря отклонил заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse в лице банка UBS AG, крупнейшего банка Швейцарии, и прекратил производство по делу о банкротстве. Это было первое дело о банкротстве иностранного банка, инициированное в российском суде.

Суд привел несколько оснований для такого решения. Одним из них стало то, что "Зенит" перед подачей заявления о банкротстве Credit Suisse в лице банка UBS AG разместил на Федресурсе сообщение о намерении требовать банкротства UBS, а не Credit Suisse. На тот момент российский банк считал, что UBS AG стал правопреемником Credit Suisse AG, однако в ходе разбирательства стало известно, что эти два банка остались отдельными юрлицами, а объединение произошло на уровне их материнских структур – Credit Suisse Group AG и UBS Group AG.

Суд также отмечал, что нет вступившего в силу судебного акта, подтверждающего долг Credit Suisse перед "Зенитом". Арбитражный суд Москвы по иску банка "Зенит" взыскал с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов долга и процентов по синдицированному кредиту, однако это решение еще не вступило в законную силу.