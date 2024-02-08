МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Некоторые китайские банки, опасаясь вторичных санкций, возвращают платежи из России, сообщил РИА Новости заместитель председателя правления "МСП Банка" Алексей Потапов. Банки КНР объясняют задержки по счетам юрлиц из РФ требованиями США

"Стоит признать, что некоторые банки Китая, опасаясь вторичных санкций, действительно возвращают платежи нашим клиентам. Во многом это зависит от цели оплаты и компании, производящей транзакции", — сказал он.

В первую очередь "в группу риска" входят сделки, связанные с товарами, попавшими под санкции, отметил он. "Например: металлы, компьютерные комплектующие и так далее. На текущий момент мы советуем клиентам предложить своим контрагентам открывать корсчета в других китайских банках, которые ведут бизнес с российскими банками", — добавил Потапов.

По его словам, среди клиентов банка есть предприниматели, которые производили расчеты в китайских юанях в Chouzhou Commercial Bank. "Однако в декабре прошлого года ситуация изменилась. Chouzhou Commercial, получив деньги из российского банка, стал возвращать их обратно", — сообщил он.

В среду газета "Ведомости" со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. В Росбанке РИА Новости подтвердили проблемы с данным банком, но отметили, что они не окажут значительного негативного влияния на трансграничные платежи в юанях.