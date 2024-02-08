МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские крупные банки вынуждены конкурировать за пассивы в юанях, их "просто нет", а кредитование в этой валюте — это "привилегия, которую нужно заслужить", заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Решетников заявил о неизбежности упора на юани в торговых расчетах с Китаем

"После 16% процентной ставки увеличился спрос на юани, но проблема юаневого кредитования связана с тем, что примерно шесть месяцев, если смотреть в прошлое в банковском секторе не растет юаневый пассив, то есть по сути для того, чтобы реализовывать этот юаневый спрос, банкам необходимо конкурировать друг с другом за юаневый пассив", — сказал он.

"Если вы посмотрите, какие трансфертные ставки сейчас на длинном конце кривой по юаневому фондированию у крупнейших российских банков, вы увидите, что там ставки запретные для юаневого кредитования. Потому что юаней просто нет", — уточнил топ-менеджер.

"Юаневое кредитование сейчас в любом российском банке крупном — это привилегия, которую нужно заслужить", — заключил он.

Доля юаней в портфеле валютных корпоративных кредитов банков РФ по итогам 2023 года достигла трети, заявил в конце января глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.