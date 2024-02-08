2024-02-08T17:29:50+03:00
2024-02-08T17:29:50+03:00
2024-02-08T17:29:50+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240208/843022548.html
ВТБ назвал привилегией юаневое кредитование в крупных российских банках
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские крупные банки вынуждены конкурировать за пассивы в юанях, их "просто нет", а кредитование в этой валюте — это "привилегия, которую нужно заслужить", заявил журналистам... ПРАЙМ, 08.02.2024
банки, финансы, новости, россия, юани, кредитование, втб
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/96/841459628.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/96/841459628.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/96/841459627.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/96/841459627.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/96/841459615.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/96/841459615.jpg
https://1prime.ru/finance/20230919/841777417.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российские крупные банки вынуждены конкурировать за пассивы в юанях, их "просто нет", а кредитование в этой валюте — это "привилегия, которую нужно заслужить", заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"После 16% процентной ставки увеличился спрос на юани, но проблема юаневого кредитования связана с тем, что примерно шесть месяцев, если смотреть в прошлое в банковском секторе не растет юаневый пассив, то есть по сути для того, чтобы реализовывать этот юаневый спрос, банкам необходимо конкурировать друг с другом за юаневый пассив", — сказал он.
"Если вы посмотрите, какие трансфертные ставки сейчас на длинном конце кривой по юаневому фондированию у крупнейших российских банков, вы увидите, что там ставки запретные для юаневого кредитования. Потому что юаней просто нет", — уточнил топ-менеджер.
"Юаневое кредитование сейчас в любом российском банке крупном — это привилегия, которую нужно заслужить", — заключил он.
Доля юаней в портфеле валютных корпоративных кредитов банков РФ по итогам 2023 года достигла трети, заявил в конце января глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.