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2024
https://1prime.ru/banks/20240212/843041436.html
Источник рассказал о поиске Турции и России альтернативы SWIFT в платежах
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Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платежных расчетов, но конкретных данных на этот счет пока нет, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 12.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платежных расчетов, но конкретных данных на этот счет пока нет, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.
"Да, альтернативы SWIFT обсуждались в связи со сложившейся ситуацией. Но пока ничего конкретного", — сообщил собеседник агентства.
Устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, поэтому многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила ранее в интервью РИА Новости глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.