МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платежных расчетов, но конкретных данных на этот счет пока нет, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции. В МИД рассказали о создании альтернативной SWIFT инфраструктуры

Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.

"Да, альтернативы SWIFT обсуждались в связи со сложившейся ситуацией. Но пока ничего конкретного", — сообщил собеседник агентства.

Устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, поэтому многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила ранее в интервью РИА Новости глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.