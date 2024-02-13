МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. По итогам 2023 года российские банки показали рекордную прибыль в размере около 3,3 триллионов рублей. Это подтверждает устойчивость российской экономики в условиях санкций США и Европы, которые должны были изолировать Россию от западной финансовой системы, пишет французская либеральная газета Les Echos. Российские банки выплатили клиентам 200 миллиардов рублей кешбэка

Как отмечается в публикации, российские банки, как и промышленные предприятия, сумели в короткие сроки реорганизоваться, обратившись к "дружественным" странам, в частности, к Индии и Китаю. Но главное, подчеркивает Les Echos, в России стимулировался внутренний рост.



По мнению авторов статьи, в настоящий момент российские банки демонстрируют рост благодаря двум причинам. Первая — ажиотаж на субсидируемые государством ипотечные кредиты. Вторая — бум на кредиты среди компаний, нуждающимся в инвестициях для расширения внутреннего производства в условиях ограничений на импортные поставки. Обе тенденции, как утверждается в материале, подпитываются государственной политикой, нацеленной на экономическое развитие.



"Ипотечные кредиты выросли в 2023 году на 35% благодаря щедрой государственной программе стимулирования. Субсидируемые государством кредиты составили более половины новых жилищных кредитов. Хотя ставка Центробанка составляет 16%, ставки по субсидированным кредитам доходят до 6%, причем разницу покрывает государство", — говорится в статье.



При этом авторы отмечают, что кредиты на бизнес в 2023 году выросли в России на 20%. Этот рост в Les Echos связывают с новыми проектами, для реализации которых компаниям необходимо модернизировать свои производственные мощности для работы в условиях импортозамещения.

Помимо этого, высказывается предположение, что кредиты требуются на покупку уходящих с рынка России западных компаний.



В то же время в статье объясняется "доброе здравие российского банковского сектора" еще и тем, что в последнее десятилетие под руководством "сдержанного, но известного президента Центрального банка Эльвиры Набиуллиной" банковский сектор России был реструктуризирован. С самого начала российской СВО на Украине, подчеркивает Les Echos, Набиуллина приняла чрезвычайные меры для спасения российской валюты от обвала, а Россию — от промышленного коллапса.