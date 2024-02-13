2024-02-13T16:26:47+03:00
2024-02-13T16:26:47+03:00
2024-02-13T16:26:47+03:00
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https://1prime.ru/banks/20240213/843058030.html
ФАС возбудила дело в отношении Росбанка
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства. "Ранее в службу... ПРАЙМ, 13.02.2024
банки, финансы, новости, дело, фас, росбанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства.
"Ранее в службу поступило обращение Банка России о признаках нарушения в рекламе кредитной карты ПАО "Росбанк"… Служба возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения закона о рекламе", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рекламном ролике, о котором идет речь, предоставлялась привлекательная для потребителей информация о льготном периоде: "Приятные покупки и никаких процентов. 120 дней по кредитке на покупки и наличные", однако условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов.
Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях осуществления переводов и платежей, определяющих их стоимость.
Как сообщает ведомство, в случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.