МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства. ФАС раскрыла, когда нефтяники предоставят данные о ценах на топливо

"Ранее в службу поступило обращение Банка России о признаках нарушения в рекламе кредитной карты ПАО "Росбанк"… Служба возбудила дело в отношении Росбанка по признакам нарушения закона о рекламе", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рекламном ролике, о котором идет речь, предоставлялась привлекательная для потребителей информация о льготном периоде: "Приятные покупки и никаких процентов. 120 дней по кредитке на покупки и наличные", однако условия пользования кредитной картой содержали ограничения суммы для бесплатных покупок и переводов.

Таким образом, потребители получали неполную информацию о всех условиях осуществления переводов и платежей, определяющих их стоимость.

Как сообщает ведомство, в случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.