ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. Подход к регулированию рассрочки в России должен быть взвешенным, так как в этой сфере легко перегнуть и навредить прежде всего потребителям, сделав такие сервисы некомфортными для заемщиков, заявил РИА Новости глава регионального блока проекта "За права заемщиков" Народного фронта Галактион Кучава. Банк России в 2023 году выявил в 1,5 раза больше финансовых пирамид

Во вторник в ЦБ сообщили, что обсуждают с рынком две отдельные модели регулирования рассрочки. Для платной рассрочки правила по сути не отличаются от регулирования потребительского кредитования. А для бесплатной рассрочки рассматриваются дополнительные ограничения, в частности возможность предоставления такой услуги только специализированными операторами рассрочки.

"В случае соблюдения баланса интересов потребителя и сервисов идея регулятора оценивается нами положительно. Подход к регулированию сервисов рассрочки BNPL должен быть взвешенным и продиктованным в первую очередь не интересами рынка, а защитой прав потребителей финансовых услуг. В контексте регулирования сферы очень легко перегнуть и сделать сервисы рассрочки некомфортными для заемщиков", — отметил Кучава.

По данным мониторинга, который провели эксперты фонда, сервисы рассрочки в формате BNPL (Buy now, pay later, или "покупай сейчас, плати потом") удобны в пользовании для клиентов и бесплатны. "Развитие данного инструмента, в случае обеспечения эффективной защиты прав потребителей, может позитивно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан, развитии экономики в целом", — заявил Кучава.

В то же время, по его словам, необходимо вводить регулирование данной сферы, находящейся по сути в "серой зоне". "В целях обеспечения баланса интересов сервиса и потребителя эксперты считают единственно верным решением сближение законодательства о потребительском кредитовании и законодательства, регулирующего услуги рассрочки", — указал он.

В частности, предусмотреть требования к информированию потребителей и содержанию договора, порядок внесения изменений в договоры, порядок и особенности передачи прав требований третьим лицам и уведомления потребителя об этом, право потребителя досрочно погашать долг, ограничение размера штрафов за просрочку, возможность потребителя отказаться от заключения договора и прочее, добавил эксперт.

В числе прочего, по его словам, необходимо предусмотреть пропорциональный подход к направлению данных в бюро кредитных историй. Зачастую величина рассрочки составляет незначительную сумму – несколько тысяч рублей. "Размеры платежей в погашение, соответственно, еще меньшую сумму. Таким образом, направление информации о платеже в БКИ по стоимости затрат может превысить его размер", — заметил он.