МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Долгожданного перелома в борьбе с хищениями у клиентов банков в России со стороны кибермошенников не произошло, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Раскрыто, как мошенники обманывают россиян от имени налоговой

"Мы с вами развиваем инструменты, постоянно развиваем законодательство, многое делается, но мы видим, что кибермошенники очень изобретательны… Перелома, такого долгожданного, о котором мы говорили, конечно, не произошло", — сказала она.Одна из главных задач этого года для Центробанка — это борьба с кредитным мошенничеством, ведь каждый четвертый похищенный рубль — это заёмные средства, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Действительно, нужно концентрироваться на приоритетных задачах. Я считаю, что среди основных задач — это одна из самых главных на этот год, которую мы будем совместно решать — это вопросы кредитного мошенничества", — отметила она.

"Сказали о законе, который заработает в июле этого года… Но мы видим, что социальная инженерия все больше и больше перетекает в кредитный фронт, где нет системных барьеров. Мы предупреждаем людей, занимаемся финансовой грамотностью… но мы видим, что люди все чаще и чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. По нашей статистике, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка — это заемные средства", — добавила она.