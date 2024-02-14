ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. Банк России предлагает внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов, от 1 миллиона рублей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". В России призвали ЦБ "не перегнуть" с регулированием рассрочки

"Нужно распространить ту норму, которая еще не заработала, заработает в июле — период охлаждения — и на крупные кредиты", — заявила она.

"Мы предлагаем с миллиона рублей начать, но все нужно обсуждать, срок охлаждения нужно обсуждать, но нужен зазор между оформлением кредита и выдачей денег", — добавила Набиуллина.

Кроме того, сообщается, что для борьбы с мошенничеством Банк России предлагает ввести лимиты на внесение наличных в банкоматах с использованием токенизированных карт.

"Во многом, когда безналичные переводы, проблема решается, но многие уходят в наличные. Берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, счет преступника. Для того чтобы этого не было, все-таки (стоит — ред.) рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал", — заявила Набиуллина.

"Может быть, посмотреть и в том числе если это заносится на карту только что открытую к приложению банка", — добавила глава регулятора.