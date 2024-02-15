2024-02-15T08:30:00+03:00
2024-02-15T08:49:28+03:00
2024-02-15T08:30:00+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240215/843072966.html
В ЦБ оценили возможность инвестирования в криптовалюту
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦБ считает возможным инвестирование в криптовалюту, но вопрос в способности инвесторов адекватно оценить риски, заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на Уральском... ПРАЙМ, 15.02.2024
банки, валюта, рынки, финансы, новости, россия, цб, криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406550.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406550.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406549.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406549.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406537.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/65/841406537.jpg
https://1prime.ru/News/20230522/840643098.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. ЦБ считает возможным инвестирование в криптовалюту, но вопрос в способности инвесторов адекватно оценить риски, заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Мы не рассматриваем криптовалюту в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации. Инвестирование возможно, как мы с вами знаем, но здесь стоит вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает в ожидании высокой доходности", — сказала она.