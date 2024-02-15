МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. ЦБ считает возможным инвестирование в криптовалюту, но вопрос в способности инвесторов адекватно оценить риски, заявила зампред регулятора Ольга Полякова, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Криптовалюта: что это, как используется и чем отличается от обычных денег

"Мы не рассматриваем криптовалюту в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации. Инвестирование возможно, как мы с вами знаем, но здесь стоит вопрос способности адекватно оценить инвестором те риски, которые он на себя принимает в ожидании высокой доходности", — сказала она.