Raiffeisen Bank подтвердил планы деконсолидировать свою российскую "дочку"
ВЕНА, 15 фев — ПРАЙМ. Raiffeisen Bank International (RBI) по-прежнему стремится деконсолидировать свою российскую "дочку" путем продажи или выделения, заявил РИА Новости представитель RBI, комментируя информацию об отказе Украины исключить группу из списка "спонсоров войны".
Агентство Рейтер в четверг со ссылкой на письмо, направленное группе ранее в феврале украинской стороной, сообщило, что Украина отказалась исключить австрийскую группу банков Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны". Как заявил в письме украинский чиновник, по-прежнему не ясно, когда и будет ли вообще осуществлена передача российских активов, отметив, что это препятствует удалению банка из списка.
"На взгляд RBI, сообщение Рейтер не содержит новых данных", — сообщили РИА Новости в пресс-службе RBI. Там также сослались на заявление, подготовленное RBI в сентябре 2023 года, в котором отмечается, что Группа по-прежнему "стремится деконсолидировать свой российский дочерний банк путем продажи или выделения". В сентябрьском заявлении также говорилось, что RBI воспользовалась предложением украинского антикоррупционного ведомства о диалоге и проинформировала его о мерах, предпринятых RBI для сокращения своего присутствия в России.
В декабре 2023 года украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило статус RBI как "международного спонсора войны". После этого Австрия сняла возражения против 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, принятия которого она блокировала, добиваясь исключения RBI из украинского черного списка.
"RBI благодарит украинский антикоррупционный орган за структурированные и конструктивные переговоры и временное исключение из списка в результате этих переговоров. RBI по-прежнему стремится деконсолидировать свой российский дочерний банк путем продажи или выделения", — отмечалось в заявлении, на которое сослалась Группа в четверг, отвечая на запрос.
По данным украинского издания "Лига", Raiffeisen Bank находился в списке "спонсоров войны" с марта 2023 года. Основанием для этого стало решение группы продолжать деятельность в России, где местный Райффайзен банк, как утверждается, считается одним из системно важных банков. Кроме того, отмечается, что банк "на 200% воспользовался санкциями", которые привели к выходу с российского рынка его конкурентов.
В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании — Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие.
Как ранее заявляли в украинском агентстве по противодействию коррупции, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.
https://1prime.ru/banks/20240215/843078995.html