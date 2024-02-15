ВЕНА, 15 фев — ПРАЙМ. Raiffeisen Bank International (RBI) по-прежнему стремится деконсолидировать свою российскую "дочку" путем продажи или выделения, заявил РИА Новости представитель RBI, комментируя информацию об отказе Украины исключить группу из списка "спонсоров войны". Украина отказалась исключить Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны"

Агентство Рейтер в четверг со ссылкой на письмо, направленное группе ранее в феврале украинской стороной, сообщило, что Украина отказалась исключить австрийскую группу банков Raiffeisen Bank из списка "спонсоров войны". Как заявил в письме украинский чиновник, по-прежнему не ясно, когда и будет ли вообще осуществлена передача российских активов, отметив, что это препятствует удалению банка из списка.

"На взгляд RBI, сообщение Рейтер не содержит новых данных", — сообщили РИА Новости в пресс-службе RBI. Там также сослались на заявление, подготовленное RBI в сентябре 2023 года, в котором отмечается, что Группа по-прежнему "стремится деконсолидировать свой российский дочерний банк путем продажи или выделения". В сентябрьском заявлении также говорилось, что RBI воспользовалась предложением украинского антикоррупционного ведомства о диалоге и проинформировала его о мерах, предпринятых RBI для сокращения своего присутствия в России.

В декабре 2023 года украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило статус RBI как "международного спонсора войны". После этого Австрия сняла возражения против 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, принятия которого она блокировала, добиваясь исключения RBI из украинского черного списка.

"RBI благодарит украинский антикоррупционный орган за структурированные и конструктивные переговоры и временное исключение из списка в результате этих переговоров. RBI по-прежнему стремится деконсолидировать свой российский дочерний банк путем продажи или выделения", — отмечалось в заявлении, на которое сослалась Группа в четверг, отвечая на запрос.

По данным украинского издания "Лига", Raiffeisen Bank находился в списке "спонсоров войны" с марта 2023 года. Основанием для этого стало решение группы продолжать деятельность в России, где местный Райффайзен банк, как утверждается, считается одним из системно важных банков. Кроме того, отмечается, что банк "на 200% воспользовался санкциями", которые привели к выходу с российского рынка его конкурентов.

В украинском списке "спонсоров войны" находятся, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании — Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие.

Как ранее заявляли в украинском агентстве по противодействию коррупции, список "международных спонсоров войны" является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.