МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Цены на бензин в РФ на прошлой неделе ускорили рост до 1,1% и превысили отметку 41 рубль, следует из данных Росстата.

Больше всего бензин подорожал в Махачкале — на 4,8%, Рязани — на 3,2%, Кирове — на 2,8%. В Москве за неделю цены выросли на 1,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,8%.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", в числе причин ускорения роста цен на бензин назвали, прежде всего, последствия увеличения акцизов с 1 января 2018 года. Оптовый рынок отреагировал на это событие раньше, но розничные цены, как правило, растут с некоторым опозданием, благодаря наличию запасов и уже оплаченных объемов топлива.

Определенную роль в подорожании играет и инфляция. Мировой рост цен на нефть имеет в данном случае меньшее значение. Но нельзя не учитывать так называемый экспортный паритет – нефтяники подтягивают цены на бензин на внутреннем рынке к экспортным, а также сезонную составляющую. В любом случае, тенденция повышения стоимости топлива в ближайшее время сохранится.

АКЦИЗЫ И ЭКСПОРТНЫЙ ПАРИТЕТ

Старший аналитик по нефтегазовому сектору компании "Атон" Александр Корнилов считает, что факторов, которые влияют на увеличение цен на автомобильное топливо, несколько.

"Первое – продолжение истории роста оптовых цен, которые выросли еще ранней весной. Розничные цены имеют тенденцию догонять оптовые с некоторым лагом. Возникает вопрос, что вызвало рост оптовых цен", — заявил эксперт.

По его мнению, первой причиной следует назвать акцизы, которые постепенно отражаются в цене. Второй является экспортный паритет. В силу того, что цены на нефтепродукты на международных рынках растут, стоимость неизбежно поднимется и на внутреннем.

"Плюс к этому – слабый рубль. Для того чтобы делать внутренний рынок привлекательным для нефтяников с точки зрения альтернативы экспорту, цены на внутреннем рынке подтягиваются к экспортному паритету", — пояснил Корнилов.

Эксперт напомнил, что помимо указанных причин весной обычно происходят ремонты и остановки нефтеперерабатывающих заводов. Это сказывается на поставках нефтепродуктов и традиционно вызывает сезонный рост цен.

"Все это вместе обуславливает сложившуюся ситуацию на розничном рынке бензина", — считает Корнилов.

ОСТАНОВКИ РОСТА ЦЕН НЕ БУДЕТ

Главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин не видит прямой корреляции роста мировых цен на нефть и розничных цен на бензин. Он напомнил, что бензин в России постоянно дорожает. При этом отмечается разница в темпах роста между оптовыми и розничными ценами.

"Такая инфляционная составляющая. Повышение акцизов на бензин обычно рынками отыгрывается не сразу. Сначала это сказывается на опте. Поскольку в России примерно 50% нефтепродуктов реализуется так называемыми независимыми поставщиками, которые покупают бензин оптом у нефтяников, это постепенно потом докатывается до розничных цен. Процесс, как правило, размазан во времени. И в данном случае, скорее всего, мы видим его отголоски", — пояснил Шеин.

Эксперт отметил, что рост мировых цен на нефть в России перекладывается на налоги. Нельзя забывать и про увеличение цен на нефтепродукты в рублях. Но розничные цены реагируют на любые изменения не столь резко, как оптовые.

"Больше 50% от себестоимости бензина в России – налоги. Кроме того, в целом, имеет место рост цен на нефть в рублях. С этим тоже связано. Движение обычно происходит так: оптовая цена меняется более-менее скачкообразно, а розница реагирует более гибко", — пояснил Шеин.

По его словам, такая реакция связана с тем, что у продавцов есть старые запасы и старые законтрактованные объемы. Однако, в конечном итоге, цены придут к показателям рентабельности бизнеса.

"Розничная цена повышается более плавно, но неизбежно. Есть определенная маржа по рентабельности, и ниже нее продавать просто невозможно. Иначе, грубо говоря, бизнеса не будет", — считает Шеин.

По мнению эксперта, скорее всего, нынешний уровень цен на бензин не станет остановкой. Часто бывает, что представителей нефтяной отрасли просят сдержать рост цен на бензин, но эти действия, как правило, откладываются и не отменяют роста цен в будущем.