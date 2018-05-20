МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного средства после крушения учебного самолета Су-29 в Ленинградской области, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее представитель регионального главка МЧС РФ рассказал РИА Новости, что в воскресенье при жесткой посадке двухместного самолета Су-29 в районе населенного пункта Ломаха погиб один человек. Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии. По данным СК РФ, самолет упал всего в 300 метрах от взлетной посолы аэродрома Куммолово.

"По факту крушения Су-29 в Ленинградской области, в результате которого погиб пилот, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в сообщении.