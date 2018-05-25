С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая /ПРАЙМ/. Минтранс РФ предложил выплатить дивиденды РЖД за 2017 год в размере до 17% от чистой прибыли по РСБУ, что составляет 3 миллиарда рублей, следует из слов замминистра транспорта РФ Алана Лушникова.

Ранее Росимущество предложило 50% по МСФО, что составляет более 60 миллиардов рублей. "Мы высказали позицию о том, что считаем целесообразным платить не больше 3 миллиардов рублей с учётом того, что 17 миллиардов рублей прибыль РСБУ, по обыкновенным акциям плюс префы", — сообщил Лушников журналистам в пятницу в кулуарах ПМЭФ.

Он напомнил, что существенная часть прибыли по МСФО неденежного характера. Замминистра также добавил, что правительство РФ пока не приняло окончательное решение о размере дивидендов РЖД за 2017 год.

"После (замечаний Минтранса — ред.) Росимущество должно внести директиву в правительство, и правительство — принять финальное решение", — пояснил он.

РЖД, 100% обыкновенных акций которого принадлежит государству, направили по итогам 2016 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 5,142 миллиарда рублей (79,1% чистой прибыли РСБУ или 50% по МСФО), по размещенным в пользу ФНБ для финансирования БАМа и Транссиба привилегированным акциям — 5 миллионов рублей (0,1% чистой прибыли). Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 году составила 17,5 миллиарда рублей, по МСФО — 139,7 миллиарда рублей.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в марте сообщал, что компания предлагает платить дивиденды только по префам, а остальную прибыль направлять на инвестиции. Правительство РФ официально не объявляло решения по этому вопросу.

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