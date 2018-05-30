МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Глава РЖД Олег Белозеров в рамках Дня российских железных дорог выступит на заседании Совфеда, где расскажет сенаторам об актуальных вопросах развития железнодорожного транспорта, в том числе ее региональной составляющей, сообщается на сайте СФ.

Запланирован доклад Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о деятельности за 2017 год.

Москалькова приняла к рассмотрению около четверти обращений, поступивших к ней в аппарат в 2017 году или более 10 тысяч жалоб, сообщается на сайте омбудсмена. Особое место в докладе занимают вопросы соблюдения и защиты социальных и экономических прав: невыплаты заработной платы работникам обанкротившихся предприятий, трудоустройства и незаконных увольнений, соблюдения прав инвалидов, защиты жилищных прав граждан, признанных добросовестными приобретателями.

На заседании будут рассмотрены для ратификации ряд международных договоров, в том числе с Кубой о передаче для отбывания наказания осужденных, с Камбоджей о выдаче, с Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества.

Договором с Киргизией определяется порядок осуществления сторонами взаимных поставок продукции военного назначения для вооруженных сил, воинских формирований, правоохранительных органов и спецслужб.

Поставки будут осуществляться по контрактам, заключаемым уполномоченными организациями обеих стран, без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного назначения. Предусматривается установление благоприятного режима взаимодействия России и Киргизии в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации, продления сроков использования, а также утилизации вооружения и военной техники.