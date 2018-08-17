МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российские крупные производители мясных изделий просят правительство повлиять на ритейлеров в процессе согласования более высоких цен свою продукцию — колбасу и полуфабрикаты. Как пишет газета "Ведомости" в пятницу, такое письмо от Национального союза мясопереработчиков было направлено на имя вице-премьера Алексея Гордеева.

Отмечается, что в своем обращении производители колбасных изделий пишут, что в торговых сетях сейчас не спешат идти на встречу производителям и повышать цены на товар на полках магазинов.

В аппарате вице-премьера получение такого письма изданию подтвердили.

В свою очередь представитель Гордеева пояснил, что в скором времени чиновник даст поручение разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, ранее в августе мясопереработчики говорили о том, что цены на колбасу и другую их продукцию могут заметно вырасти из-за повышения цен на сырье.