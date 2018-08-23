МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российский миллиардер, бизнесмен Алишер Усманов вложил в футбольный клуб "Пахтакор" (город Ташкент, Узбекистан) порядка $20 млн. Об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24" в своем документальном фильме про Усманова. Усманов продал свою долю в футбольном клубе "Арсенал"

"Неоценимо то, что он дал футболу надежду. За последние полтора года очень многое изменилось в "Пахтакоре". В этом году команда "Пахтакор" всех радует, благодаря Алишеру Бурхановичу изменилось практически все: менеджмент, тренеры, философия. У нас всё есть", — рассказывает в киноленте главный тренер команды Шота Арвеладзе.

"Я горжусь тем, что я узбек, я горжусь тем, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать всегда и в любую минуту", — прокомментировал сам бизнесмен.

Помимо этого в фильме говорится о том, что на ближайшие годы в планах провести модернизацию арены стадиона в Ташкенте. Стоимость этого проекта — $100 миллионов.

Напомним, что ранее в августе стало известно, что Усманов согласился продать свои 30% акций лондонского футбольного клуба "Арсенал" американцу Стэну Кронке. Последний является держателем мажоритарного пакета акций "Арсенала".