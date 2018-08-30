МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО во втором квартале 2018 года увеличилась на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 182,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный показатель OIBDA вырос на 32,3% — до 66 миллиардов рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 36,2%. Скорректированный чистый убыток АФК в апреле-июне составил 1,3 миллиарда рублей против убытка в 921 миллионов рублей годом ранее.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, сельского хозяйства, недвижимости, туризма, медицинских услуг и ряда других. Основной акционер АФК Владимир Евтушенков владеет 61,7% акций компании. В виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже торгуется около 17,6% акций, в обращении на Московской бирже — 14,8% акций.