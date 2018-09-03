ГОРКИ, 3 сен — ПРАЙМ. Президиум президентского совета по стратегическому развитию одобрил паспорта национальных проектов "Демография", "Наука", Образование" и "Здравоохранение", сообщили журналистам профильные министры по итогам заседания в понедельник.

"Уважаемые коллеги, сейчас был одобрен паспорт национального проекта "Демография", — рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Главное решение — это одобрение национального проекта "Здравоохранение" и одобрение всех федеральных проектов, связанных со здравоохранением, которые входят в национальный проект "Демография", — рассказала Скворцова и напомнила, что на "Здравоохранение" будут выделены 1,36 триллиона рублей.

Об одобрении паспортов проектов "Образование" и "Наука" журналистам рассказали главы министерства просвещения Ольга Васильева и министерства науки и высшего образования Михаил Котюков.